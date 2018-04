Felipão convoca seleção com Júlio César e Ronaldinho

Preocupado com o pouco tempo de preparação para a Copa das Confederações, que acontecerá de 15 a 30 de junho, e também para a Copa do Mundo de 2014, Felipão já tinha adiantado que poderia utilizar jogadores mais experientes. Assim, Ronaldinho Gaúcho, com quem ele trabalhou na conquista do pentacampeonato em 2002 e que era pouco aproveitado por Mano Menezes, foi chamado. Mas Kaká, dessa vez, ficou de fora.

A presença de Ronaldinho Gaúcho na seleção também era um desejo do presidente da CBF, José Maria Marin, que, assim como fazia com Mano Menezes, teve acesso à lista de convocados de Felipão antes da divulgação. Para fechar o grupo, no entanto, o treinador contou apenas com a colaboração de seu auxiliar Flávio Murtosa e do novo coordenador técnico Carlos Alberto Parreira.

Além dos veteranos Júlio César, Luis Fabiano e Ronaldinho Gaúcho, Felipão trouxe algumas novidades em sua primeira convocação para a seleção. O lateral-esquerdo Filipe Luis (Atlético de Madrid), o meia Hernanes (Lazio) e os zagueiros Dante (Bayern de Munique) e Miranda (Atlético de Madrid) são jogadores que não tinham muita chance de defender o Brasil sob o comando de Mano Menezes.

Mas, apesar de algumas novidades, Felipão também manteve uma base que vinha jogando nos últimos tempos com Mano Menezes. É o caso de nomes como Neymar, David Luiz, Daniel Alves, Paulinho, Oscar, Hulk e Lucas. Ele, no entanto, não pôde contar com alguns jogadores importantes, que certamente fariam parte do grupo: o zagueiro Thiago Silva, que está contundido no Paris Saint-Germain, é o maior exemplo.

AGENDA - Quando foi contratado para substituir o demitido Mano Menezes no final de novembro, Felipão pediu para a CBF marcar amistosos contra seleções fortes neste começo de trabalho. Assim, o Brasil terá grandes desafios pela frente antes da Copa das Confederações. Depois da Inglaterra, ainda haverá jogos neste primeiro semestre com Rússia, Itália, França e novamente contra os ingleses.

Depois da estreia agora em fevereiro, Felipão terá dois amistosos em março: no dia 21, contra a Itália, em Genebra, na Suíça, e no dia 25, contra a Rússia, no Estádio Stamford Bridge, novamente em Londres. O Brasil, então, volta a jogar apenas em junho: no dia 2, diante da Inglaterra, no Maracanã, e no dia 9, diante da França, em confronto que estava inicialmente marcado para acontecer no Mineirão e deve passar para a Arena Grêmio - a CBF ainda não confirmou oficialmente este último compromisso.

Na Copa das Confederações, grande teste na preparação para a Copa do Mundo, o Brasil fará a estreia em 15 de junho, contra o Japão, em Brasília. Ainda na primeira fase do torneio, a seleção brasileira enfrentará o México, no dia 19, em Fortaleza, e a Itália, no dia 22, em Salvador. Até lá, Felipão espera deixar pronto esse time que começa a ser montado com a convocação desta terça-feira.

Confira a lista de convocados de Felipão:

Goleiros - Diego Alves (Valencia) e Júlio César (Queens Park Rangers)

Laterais - Adriano (Barcelona), Daniel Alves (Barcelona) e Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Zagueiros - Dante (Bayern de Munique), David Luiz (Chelsea), Leandro Castán (Roma) e Miranda (Atlético de Madrid)

Meio-campistas - Arouca (Santos), Paulinho (Corinthians), Ramires (Chelsea), Hernanes (Lazio), Lucas (Paris Saint-Germain), Oscar (Chelsea) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG)

Atacantes - Fred (Fluminense), Hulk (Zenit), Luis Fabiano (São Paulo) e Neymar (Santos)