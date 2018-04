Felipão convoca seus eleitos para a Copa das Confederações

SÃO PAULO - Foram apenas cinco amistosos, com pouco tempo para treinos e obervações. Mesmo assim, Luiz Felipe Scolari acredita ter montado um grupo forte para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações. Ele anunciará hoje, em um hotel do Rio, a lista de seus 23 eleitos. E a convocação não deverá ser marcada por novidades. Felipão vai manter a preferência pelos jogadores que mais rapidamente se adaptaram à sua proposta de trabalho. Acompanhe ao vivo a transmissão da convocação a partir das 11h30min.

Contratado no fim de novembro passado, Scolari manteve a aposta em vários jogadores que surgiram na seleção nos tempos de Mano Menezes, como David Luiz, Oscar e Neymar, nomes certos na lista que será divulgada às 11h40. No entanto, ele procurou dar experiência à equipe resgatando o goleiro Julio Cesar e o atacante Fred, homem de área, como ele gosta.

E Ronaldinho Gaúcho, que o treinador acredita ser o jogador ideal para dar um toque de classe à equipe, além de dividir as atenções com Neymar, o que, em tese, dá mais tranquilidade e confiança ao craque santista.

Felipão ainda não tem um esquema de jogo totalmente definido, embora nos jogos contra Itália (2 a 2) e Rússia (1 a 1) tenha ensaiado até um 4-3-3 – no entanto, com um atacante voltando para ajudar o meio de campo. Decidido está que os volantes terão de pensar primeiro em marcar. Por causa disso, o gremista Fernando está em alta e Hernanes, por ser aplicado na marcação, ganhou terreno.

Na realidade, o técnico já havia escolhido seu grupo antes mesmo da péssima exibição da seleção no 2 a 2 com o Chile, no Mineirão, no dia 24 de abril. Ele chegou àquele jogo com três dúvidas – lateral esquerda, zaga e ataque –, que já resolveu há pelo menos dez dias.

Felipão sabe que haverá contestações à sua lista – depois dos três gols que fez contra o São Paulo, o atacante Jô, do Atlético-MG, passou a ter sua convocação pedida por muita gente. O técnico, entretanto, não se abala. "Tenho de fazer escolhas e vou decidir de acordo com a aquilo que entendo ser o melhor para a seleção. Vou agradar a alguns e desagradar a outros."

Uma das polêmicas está relacionada a Kaká. Scolari se decepcionou com o meia do Real Madrid nos treinos em Genebra e Londres, em março, e com a exibição ruim contra a Rússia. A partir dali, passou a demonstrar sua preferência por Ronaldinho e, como entende não ser viável a escalação dos dois juntos, Kaká perdeu espaço.

TIME COMPETITIVO

Felipão reconhece os fracos resultados sob seu comando – além dos empates, perdeu por 2 a 1 para a Inglaterra e só venceu a Bolívia (4 a 0) –, mas garante que, com o tempo que terá para preparar o time, a seleção será competitiva na Copa das Confederações.

A seleção se apresentará no dia 27, treinará no Rio e em Goiânia e realizará dois amistosos – Inglaterra, em 2 de junho, no Rio, e França, dia 9, em Porto Alegre – antes da estreia, dia 15, contra o Japão, em Brasília. Depois, jogará contra México (19, em Fortaleza) e Itália (22, em Salvador) na primeira fase.

A LISTA

GARANTIDOS

Goleiros - Julio Cesar (QPR), Diego Cavalieri (Fluminense) e Jefferson (Botafogo)

Laterais - Daniel Alves (Barcelona) e Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros - Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea) e Dante (Bayern de Munique)

Volantes - Fernando (Grêmio), Paulinho (Corinthians), Hernanes (Lazio) e Ramires (Chelsea)

Meias - Oscar (Chelsea), Lucas (PSG) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG)

Atacantes - Neymar (Santos), Fred (Fluminense) e Hulk (Zenit)

PROVÁVEIS

Laterais - Jean (Fluminense) e Filipe Luís (Atlético de Madri)

Zagueiro - Réver (Atlético-MG)

Meia - Jadson (São Paulo)

Atacante - Alexandre Pato (Corinthians)

SURPRESAS

Laterais - Marcos Rocha (Atlético-MG) e Adriano (Barcelona)

Zagueiro - Dedé (Cruzeiro)

Volante - Luís Gustavo (Bayern) e Ralf (Corinthians)

Meia - Kaká (Real Madrid)

Atacante - Leandro Damião (Internacional)