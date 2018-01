Felipão cumpre promessa pelo penta Quase 15 meses depois da conquista do pentacampeonato mundial na Coréia/Japão, o ex-treinador da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari voltou nesta quinta-feira ao Brasil para cumprir uma promessa feita no ano passado. Acompanhado do auxiliar-técnico Flávio Teixeira, o Murtosa - Felipão caminhou 18 quilômetros entre a cidade de Goiânia e o município de Trindade para visitar o santuário Divino Padre Eterno, onde rezou e agradeceu a Deus pela conquista. O técnico garante não estar abalado pelas críticas que vem recebendo pelo seu trabalho no comando da seleção portuguesa. Lembrou que quando assumiu a seleção brasileira os problemas foram ainda maiores e, no final, conseguiu uma recuperação que considerou ?espetacular?, com a conquista do título mundial. ?Isso é uma demonstração de que tudo é possível. Que nada é impossível para alguém que tem fé e trabalha?, disse ele.