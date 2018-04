Felipão curte bom momento em Portugal O tempo passa e Luiz Felipe Scolari se convence de que vive um dos períodos mais serenos da carreira. Desde a campanha do vice-campeonato europeu, em junho, o brasileiro cativou os portugueses, mandou para escanteio o preconceito que enfrentou quando assumiu o cargo em 2003 e renovou contrato até o fim da Copa de 2006. Acima disso, lhe resta a certeza de que tem emprego estável, em período em que até os europeus se rendem ao imediatismo e trocam de treinador com freqüência antes inimaginável. "Só deixo a seleção se passar para os dirigentes a intenção de ir embora", afirmou nesta sexta-feira o pentacampeão mundial, em entrevista à Agência Estado. "Estou com moral bem grande aqui e não tenho a mínima intenção de mudança." A confiança soa presunçosa. Mas só na aparência. A Eurocopa deu-lhe status de técnico de primeira linha, que não havia conquistado nem com o título na Copa de 2002. Para reforçar, Portugal estreou com vitórias em seu grupo eliminatório para o Mundial da Alemanha - 2 a 0 na Letônia e 4 a 0 na Estônia. "O problema da Europa, hoje, é que clubes e seleções jogam demais para os padrões daqui", explicou Felipão. "Eles não estavam acostumados a isso e agora também cobram resultados de seus treinadores com imediatismo, como acontece no Brasil", lamentou. "Por isso, há trocas. Itália, Espanha, Holanda, França mudaram de técnico depois da Euro. O Porto mandou o treinador embora ainda na pré-temporada e o Real Madrid dispensou o Camacho em pouco tempo." MARÉ MANSA - Felipão sentiu de perto a ameaça, quando perdeu amistoso para a Espanha, antes da Euro. "Naquele momento, achei que sairia", confessou. "Havia muita pressão, muita gente contra e até medo dos dirigentes de que o projeto não fosse dar certo. Depois daquilo, e com os resultados que tivemos, tudo ficou sob controle." A projeção lhe rendeu convites de várias frentes - aqueles para dirigir clubes tem recusado, porque a intenção é a de disputar mais uma Copa. Em compensação, se desloca pela Europa com desenvoltura, para ver de perto jogadores portugueses ou para participar de encontros técnicos. Nesta semana, participou de convenção em Estocolmo, em que se discutiu a necessidade de as seleções terem mais tempo de preparação em épocas de grandes competições. "O ideal é aumentar de 14 para 28 dias o período em que os jogadores ficarão à disposição de seus treinadores, antes de Eurocopa ou Copa do Mundo", revelou Felipão. "O mais provável é que a gente consiga 21 dias, um ganho em relação aos últimos tempos." Ganho maior Felipão tem tido na qualidade de vida. O ritmo de trabalho lhe permite ver jogos com calma, faz com que acompanhe o Brasileiro por tevê a cabo e internet e, sobretudo, lhe concede muito tempo de convivência com a família. "A segurança aqui é enorme, a comida é fantástica, o vinho é excepcional", enumerou. A ausência de estresse fez com que tivesse ?autorização? de Olga, sua esposa, para trabalhar mais 4 ou 5 anos como treinador - "de preferência em Portugal" - e depois ganhe a vida como consultor. Felipão acha sensata a proposta, embora o gosto pelo trabalho de campo esteja no sangue. Mas seu dilema nesta sexta-feira era encontrar forma de convencer dona Olga a sair de Cascais, onde a família mora, e ir a Lisboa, 30 km adiante, para ver show de Ney Matogrosso. Um bom programa de sábado à noite, para matar saudades do Brasil. "Ela ainda não está muito animada..."