Felipão dá a Nuno Valente a missão de grudar em Beckham Nuno Valente vai ter uma missão neste sábado em Gelsenkirchen que a maioria das mulheres gostaria de desempenhar: ficar grudado no meia David Beckham durante os 90 minutos do jogo contra a Inglaterra pelas quartas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha. O lateral-esquerdo do Everton, de 31 anos, disse estar pronto para evitar os lançamentos perigosos do astro inglês. ?Ele (Beckham) também é muito útil nas bolas paradas. Tanto em faltas como em escanteios.? Nuno Valente é o jogador menos procurado pela imprensa portuguesa. É apontado como o de menor qualidade técnica diante de Miguel, Ricardo Carvalho e Fernando Meira, os demais defensores. ?Uma pena o Léo (ex-jogador do Santos) não poder fazer como o Deco e atuar pela seleção?, diz o jornalista Pedro Gomes Souza, da Rádio Renascença, referindo-se ao atleta do Benfica. ?Este sim é bom de bola.? Historicamente, a lateral-esquerda sempre foi um problema para Portugal. ?Nunca tivemos um muito bom?, afirmou Luis Freitas, do diário A Bola. Nuno Valente não será o único a se preocupar com David Beckham. Durante a semana nos treinamentos no campo do Klosterpforte Hotel, em Marienfeld, Felipão exigiu muito dos zagueiros Ricardo Carvalho e Fernando Meira nas bolas altas. Meira chegou a passar a mão na cabeça durante o treino de quarta-feira à tarde por causa de dores devido às inúmeras bolas rebatidas.