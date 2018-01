Felipão dá casa para vítima do tsunami Em nome da seleção de Portugal, o técnico da equipe, Luiz Felipe Scolari, comprou um terreno e uma casa na Indonésia para um menino de 7 anos, sobrevivente do tsunami, que foi encontrado vestindo a camisa do time, noticiou ontem a rede SIC TV. Martunis sobreviveu sozinho por 19 dias, depois que seus pais foram arrastados pela onda gigante. Por todo esse tempo, bebeu água empoçada e se alimentou de macarrão seco. O menino foi encontrado em uma praia de Banda Aceh e, no hospital, reencontrou o pai e o avô. "Depois de ver essas imagens, soube que tínhamos de fazer alguma coisa imediatamente", disse Scolari. "Esse menino é um exemplo para todos nós. "Gostaria de convidá-lo para assistir a uma partida da seleção portuguesa para poder mostrar o quanto ficamos comovidos e felizes por alguém ter conseguido sobreviver por 19 dias, como ele fez, usando nossa camiseta, nosso símbolo." Segundo o treinador, o presidente da Federação de Portugal, Gilberto Madail, se encarregou de enviar o dinheiro para a Indonésia. Este mês, Madail tentou, sem sucesso, organizar um amistoso entre a seleção portuguesa e uma equipe formada por jogadores de países atingidos pelo tsunami com o propósito de arrecadar fundos para as vítimas da tragédia.