Felipão dá palestra na Turquia O título da Copa de 2002 continua a render para Luiz Felipe Scolari. O treinador da seleção pentacampeã do mundo tem recebido convites para palestras ? a mais recente foi nesta sexta-feira em Istambul, em congresso da União Européia de Futebol. Felipão falou para 60 treinadores ? a maioria da Europa e do Oriente Médio. Ele contou detalhes da campanha na Ásia e revelou pontos da estratégia para as sete vitórias. Scolari recebeu proposta também para participar, em janeiro, de parte das comemorações do centenário de fundação da Federação de Futebol da Áustria. O treinador da seleção de Portugal, a partir de segunda-feira reúne os 18 convocados para os amistosos com Grécia (dia 15) e Kuwait (dia 18). As duas partidas fazem parte da preparação para a Euro-2004, torneio continental do qual os portugueses são anfitriões.