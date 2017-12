Felipão dará ?carta branca? a Rivaldo O meia Rivaldo - que freqüentemente é contestado pelo torcedor brasileiro, apesar de já ter sido considerado o melhor jogador do mundo - terá carta branca do técnico da seleção Luis Felipe Scolari. Hoje no Rio, durante anúncio dos convocados para a partida do dia 1º de julho, contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Felipão disse que Rivaldo ?vai escolher onde quer atuar?. O treinador entende que Rivaldo precisa de liberdade. ?Vamos ver se com liberdade, ele consegue jogar como joga no Barcelona. Porque, o que o ele faz lá é brincadeira?, avaliou o técnico. Felipão foi realista quanto ao centroavante Jardel. ?Ele precisa ser lançado. Ele é um jogador de técnica apenas razoável, mas excelente no chute e no cabeceio?, explicou. ?Já provou que é artilheiro. Tanto no Brasil quanto na Europa?, acrescentou.