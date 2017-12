Felipão: decisão só sai em novembro A Federação Mexicana de Futebol só vai decidir em novembro se contrata ou não o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari. De acordo com a assessoria de imprensa do treinador, Felipão entregou aos dirigentes mexicanos sua proposta de trabalho; o quanto gostaria de receber e com quem gostaria de formar a comissão técnica. Agora vai esperar a resposta, que só virá em novembro. A previsão inicial era de que a decisão fosse anunciada na noite desta quarta-feira. Enquanto espera, Felipão vai à Europa. Convidado pelo Arsenal, e pelo técnico do clube inglês, Arsene Wenger, o brasileiro vai acompanhar a partida entre Inglaterra e Macedônia, marcada para o dia 15 de outubro e válida pelas eliminatórias da Eurocopa.