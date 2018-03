Felipão deixa Maniche de fora de convocação para a Eurocopa O meia português Maniche, da Inter de Milão, ficou de fora da lista de 23 jogadores chamados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para disputar a Eurocopa na Áustria e na Suíça em junho. O ex-jogador do Porto e do Benfica jogou na edição de 2004 do torneio europeu e na Copa do Mundo de 2006. O volante também foi frequentemente escalado como titular na complicada campanha de classificação para a Euro 2008. O jogador Jorge Ribeiro, do Boavista, irmão de Maniche, foi chamado para defender a seleção portuguesa na competição. Scolari se recusou a explicar a razão pela qual deixou de fora o jogador de 30 anos, mas disse que as expectativas para o time eram tão altas quanto as de 4 anos atrás, quando os portugueses foram vice-campeões europeus. "As expectativas são as mesmas de 2004", disse Scolari em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão nesta segunda-feira. "Temos bastante qualidade para conseguir a classificação na primeira fase. Acredito totalmente na equipe." Portugal está no Grupo A, em que enfrenta a República Tcheca, Turquia e a Suíça, um dos países sede da competição. Scolari chamou 11 dos jogadores que integraram o time de 2004, quando Portugal perdeu para a Grécia na final, e disse que o grupo experiente contaria com uma liderança coletiva. "Primeiramente, planejamos uma pequena mudança", explicou. "Escolheremos um grupo de cinco capitães para que eles trabalhem em conjunto com outros jogadores impondo o que acreditarmos ser o correto." O elenco se reuniu na cidade de Viseu para um treinamento nesta segunda-feira. Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira do Chelsea e os atacantes Cristiano Ronaldo e Nani do Manchester United se encontrarão com o grupo depois da final da Liga dos Campeões, no dia 21 de maio em Moscou. Os convocados são: Goleiros: Ricardo Pereira (Real Betis), Quim Silva (Benfica), Rui Patricio (Sporting) Defesa: Miguel Monteiro (Valencia), Jose Bosingwa (Porto), Paulo Ferreira (Chelsea), Ricardo Carvalho (Chelsea), Fernando Meira (VfB Stuttgart), Bruno Alves (Porto), Pepe (Real Madrid), Jorge Ribeiro (Boavista) Meio campo: Raul Meireles (Porto), João Moutinho (Sporting), Deco (Barcelona), Armando Petit (Benfica), Miguel Veloso (Sporting) Ataque: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Simão Sabrosa (Atletico Madrid), Ricardo Quaresma (Porto), Nuno Gomes (Benfica), Hugo Almeida (Werder Bremen), Nani (Manchester United), Helder Postiga (Panathinaikos)