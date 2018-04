Felipão deve adiar apresentação da seleção brasileira

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari deverá adiar em um dia, de 27 para 28 de maio, a apresentação da seleção brasileira para a Copa das Confederações. A decisão ainda não foi tomada de forma oficial por Felipão e pelo coordenador Carlos Alberto Parreira, mas esta é a tendêcia por causa da dificuldade de obter a liberação de jogadores de clubes europeus antes do prazo estabelecido pela Fifa.

Felipão e Scolari chegaram nesta quinta-feira a Madri, primeira escala de um giro pela Europa para assistir a algumas partidas - nesta sexta-feira irão ver a final da Copa do Rei entre Real Madrid e Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu - e também para tentar, com vários clubes, a liberação antecipada de jogadores que convocou para a seleção.

A Fifa estabelece que os atletas convocados só devem obrigatoriamente ficar à disposição de suas seleções 15 dias antes do início da Copa das Confederações, ou seja, contaria com eles a partir de 1º de junho. Como Felipão e Parreira já começaram a encontrar dificuldades, passaram a cogitar a hipótese do adiamento, e esta é a tendência.

Assim, os jogadores se reuniriam na noite do dia 28, no Rio, onde farão a primeira parte da preparação para o torneio e também um amistoso com a Inglaterra, em 2 de junho. O que está complicando a liberação antecipada de vários jogadores é o fato de alguns clubes ainda estarem envolvidos em competições. Por isso, Felipão e Parreira tentam uma "solução intermediária''.

A decisão da Copa da Alemanha será em 1º de junho, com a presença do Bayern de Munique, que tem o zagueiro Dante e o volante Luiz Gustavo na lista de Felipão - o Bayern também decide a Copa dos Campeões com o Borussia Dortmund em 25 de maio, jogo que será assistido por Scolari e Parreira.

O Campeonato Espanhol só termina em 1º de junho, mas, com o título definido em favor do Barcelona, se as vagas nas competições europeias estiverem determinadas, Felipão espera contar antes com Daniel Alves (Barça), Marcelo (Real Madrid) e Filipe Luis (Atlético de Madrid). Na França, o campeão Paris Saint-Germain, de Thiago Silva e Lucas, tem jogo no dia 26 de maio. Assim, os dois devem chegar ao Rio no dia 28.

"Entendemos perfeitamente a situação dos clubes que ainda estarão atuando. Mas esperamos, também, contar com a colaboração de todos para que não haja problema na apresentação dos jogadores. Tenho certeza de que será encontrada uma solução que atenda aos interesses das duas partes'', explicou Felipão ao site da CBF.

Essa solução passa também pelo adiamento da apresentação.

Além do problema em relação aos europeus, o treinador também não contará desde o começo com jogadores de clubes que estiverem participando das quartas de final da Libertadores, caso já confirmados de Fred, Jean e Diego Cavalieri i, do Fluminense, e de Rever e Bernard, do Atlético. Eles deverão atuar por seus clubes no dia 29 pela competição sul-americana (a data não está confirmada antes pela Conmebol) e só depois vão se incorporar à seleção brasileira.