Felipão deve garantir sua segunda Copa Portugal deve celebrar neste sábado a classificação à Copa do Mundo de 2006. A seleção dirigida por Luís Felipe Scolari precisa apenas de um empate, em casa, contra a modesta Liechteinsten. Holanda e Itália também devem confirmar suas vagas na penúltima rodada ? 21 jogos neste sábado em oito grupos ? das Eliminatórias Européias. Campeão mundial em 2002 com o Brasil, Felipão tem tudo para ir à segunda Copa consecutiva como treinador. Basta empatar o jogo pelo Grupo 3 ? às 17h (horário brasileiro), com ESPN Brasil. Rússia e Eslováquia, que se enfrentam quarta-feira, disputam o segundo lugar do grupo. A Holanda, no Grupo 1, visita a República Checa no melhor jogo da rodada. E a seleção laranja dirigida por Van Basten se classifica ao Mundial com um empate. No Grupo 2, a Croácia já se classificou. Na briga por uma vaga na repescagem, Turquia (20 pontos), Grécia (18) e Dinamarca (16) só devem resolver o problema na rodada de quarta-feira. A França, com Zidane no time, vai ao Mundial com uma vitória contra a Suíça, neste sábado, em Berna, pelo Grupo 4. Os suíços têm boas chances de classificação, mas... ?seria preferível uma França com Henry e Trezeguet, mas sem Zidane?, disse Streller, atacante da Suíça. Vida mais fácil tem a Itália no Grupo 5. Recebe a Eslovênia, em Palermo, e carimba a vaga ao Mundial com um empate. A briga pelo segundo lugar da chave está entre Noruega (12 pontos), Eslovênia (12) e Escócia (10), que só definem a sorte na quarta-feira. No Grupo 6, a Inglaterra está em uma situação difícil. Atrás cinco pontos da Polônia, a Seleção Inglesa tem de vencer a Áustria, em Manchester ? 12h (horário brasileiro) com ESPN Brasil ao vivo ?, para continuar na briga. A Polônia se classifica no caso de a Inglaterra perder para a Áustria. Passando pelos austríacos, os ingleses terão a chance de garantir a vaga no confronto direto contra a Polônia, quarta-feira, em Manchester. Já no Grupo 7, em situação dramática, a Espanha visita a Bélgica ? 15h45 (horário brasileiro) com ESPN Brasil ? com a obrigação de vencer. ?É a hora. Cabe a vocês vencerem?, disse o técnico da Espanha, Luis Aragonés, aos seus jogadores. A Sérvia e Montenegro lidera a chave com 16 pontos e visita a eliminada Lituânia. A Espanha tem 14 pontos, Bósnia 13 e Bélgica 11. E no Grupo 8, a Suécia se classifica se vencer a Croácia.