Felipão diz que 21 já estão definidos para a Copa e não enxerga pressão

SÃO PAULO - Considerado um dos homens com maior responsabilidade no Brasil em 2014, ano de Copa do Mundo, o técnico da seleção, Luís Felipe Scolari, está muito tranquilo e confiante em seu trabalho na luta pelo hexacampeonato mundial. Segundo ele, apenas duas vagas ainda estão em aberto na seleção e que a geração de atletas do país dá muita esperança para um possível título.

"As nossas condições são excelentes. Não vejo a pressão nos nossos jogadores. Eles são jovens e jovem não sente pressão para nada. Eles querem apenas jogar bola e vencer", disse ele, em entrevista ao Fantástico, enfatizando que, apesar da juventude, é preciso ter experiência para jogar uma Copa do Mundo. "21 já estão definidos e estamos observando agora quem tem mais vivência internacional".

Ciente de sua responsabilidade, Felipão mostrou gratidão por ser escolhido o técnico da seleção em uma Copa do Mundo disputada no país. "Eu sou um privilegiado. Poucos técnicos do mundo trabalharam em uma copa em seu país. Trabalhar na seleção não é um peso. É bom!", enfatizou.

O treinador, que reconhece que o Brasil poderia ter melhorado mais do que melhorou nos anos de preparação para a Copa, enxerga no evento um potencial muito grande para um crescimento no turismo, negou que os possíveis protestos da população durante a Copa podem atrapanhar a seleção. "Eles são jogadores que estão com uma missão. Eles podem pensar, se expressar, mas que aquilo não cause dificuldade dentro do nosso ambiente".