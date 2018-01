Felipão diz que fará o ?jogo da vida? A partida contra o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ?será o jogo da minha carreira e o jogo da minha vida?, disse hoje, no Rio, o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. Ao anunciar a lista dos nove jogadores que atuam no Brasil - a lista dos ?estrangeiros? já havia sido divulgada - o treinador voltou a pedir união em torno da equipe. ?A seleção precisa da ajuda de todo mundo. Não só de jogadores e da comissão técnica, mas da imprensa e, principalmente da torcida?, disse. Felipão disse que nem sequer chega a pensar na possibilidade de o Brasil ficar fora do Mundial. ?Eu não quero entrar para a história como o técnico que deixou o Brasil fora da Copa?, disse ele.