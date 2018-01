Felipão diz que não volta em amistoso O técnico Luiz Felipe Scolari descartou nesta quarta-feira à noite a possibilidade de comandar a seleção brasileira no amistoso previsto para novembro, provavelmente contra a Coréia do Sul, durante o lançamento de seu livro, ?Felipão. A alma do penta?, em um shopping da zona sul. O treinador afirmou não ter recebido nenhum convite do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, para comandar a equipe no final do ano e marcou uma data para a decidir seu futuro profissional: 15 de outubro. ?Não me foi feito nenhum convite, porque o presidente (da CBF) já sabe da minha resposta?, frisou Scolari. ?Não sou eu. Eu tô fora.? De acordo com Scolari, o técnico do amistoso deve ser o mesmo que vai assumir a seleção em definitivo. Enfatizou que o trabalho para as eliminatórias precisa começar logo e, por isso, existe a necessidade do nome do novo treinador ser escolhido. ?Se o presidente me convidar, não vou responder na hora porque não precisa. Ele já tem meu posicionamento?, disse Scolari. ?O tempo do meu grupo de trabalho passou.? Sobre o futuro profissional, Scolari explicou que não fez nenhum acerto com a seleção mexicana, apesar de ter sido sondado. Frisou que até o dia 15 de outubro ocupará sua agenda com os compromissos de lançamento do livro, além das palestras marcadas. Segundo o treinador, nos próximos três ou quatro anos ele não permanecerá no Brasil. Constrangimento ? A torcedora Fernanda Boorhem causou um constrangimento a Scolari durante o lançamento do seu livro. Ela levou uma camisa de número 11, do Flamengo, da época em que o artilheiro do Fluminense, Romário, atuava pelo Rubro-Negro. Ao ver a camisa, o treinador olhou o número, parou um instante mas, em seguida, a autografou. ?Acho que criei um constrangimento para ele. Eu também não gosto do Romário mas, na época, só se vendia a camisa 11 do Flamengo?, explicou. Recorde ? Felipão quebrou um recorde nesta quarta-feira na Livraria Saraiva Mega Store ao vender cerca de 150 livros, durante todo o dia, antes de iniciar a sessão de autógrafos. A média é de 80 livros. O estoque era de 400 unidades.