Felipão diz que pode ficar em Portugal após a Eurocopa

Luiz Felipe Scolari está muito bem em Portugal, mas está pronto "para qualquer nova experiência". O técnico brasileiro, há cinco anos a frente da seleção portuguesa, com a qual obteve resultados muito positivos, enfrentou nesta sexta-feira o tema do seu futuro em um encontro com a imprensa estrangeira em Lisboa. "Os meus contratos com a Federação Portuguesa sempre tiveram como final uma grande competição internacional e sempre foram renovados durante o torneio. Agora pretendo cumprir o meu contrato que termina em julho, após a Eurocopa 2008", disse Felipão. "Estou muito bem em Portugal, onde penso que 95% das pessoas me apóiam e não tenho motivos para mudar", acrescentou Scolari, afirmando, no entanto, que se adapta "sem problemas a qualquer outro ambiente". Na opinião do técnico, entre os jogadores brasileiros e portugueses "não existem grandes diferenças no nível técnico, mas existem diferenças no nível psicológico". "Os portugueses às vezes são muito otimistas, até mesmo eufóricos, e outras vezes caem em depressão e ficam pessimistas, enquanto os brasileiros são mais constantes", observou. Sobre a seleção portuguesa, Felipão afirmou que "é bom que exista um grupo de jogadores que, por classe e experiência, constituam um ponto de referência para os outros, como foram, por exemplo, Figo e Pauleta". "Cristiano Ronaldo não é ainda uma referência absoluta, mas em dois ou três anos será certamente um líder", comentou o técnico sobre o atacante do Manchester United. Uma pesquisa divulgada na quinta pelo jornal Diário de Notícias de Portugal, um dos principais do país, mostrou que 66% dos torcedores não querem mais o técnico brasileiro a frente da seleção. A imagem de Felipão ficou abalada no país após o episódio em que agrediu um jogador da seleção sérvia durante partida das eliminatórias da Eurocopa. No comando da seleção, Scolari levou Portugal ao vice-campeonato da última edição da Eurocopa e chegou às semifinais da Copa do Mundo da Alemanha.