Felipão diz que precisa avaliar coração Felipão foi um dos personagens da festa portuguesa no Estádio da Luz. Assim que o goleiro Ricardo cobrou o pênalti da classificação, o técnico brasileiro entrou em campo gritando, pulando, vibrando como um garoto. Abraçou-se ao número 1 de Portugal, por quem comprou briga com parte da crítica e da torcida. Afinal, ele o chamou, em detrimento de Vítor Baía, do Porto, e um dos ex-intocáveis da equipe. Depois de rodar o gramado envolto em bandeiras do Brasil e de Portugal, Felipão admitiu ter vivido momentos de tensão incomparáveis. "Acho que precisarei fazer um check-up no coração", afirmou, com bom humor. "Foram grandes emoções." O campeão do mundo distribuiu afagos a jogadores e à torcida, com quem quis dividir a vitória. "Meus atletas tiveram empenho e dedicação", frisou. "E eu sempre disse que a força de um torcedor português seria equivalente à de 40 mil ingleses", exagerou. "A participação do público foi espetacular", insistiu. "Agradeço a Deus por tudo e agora vamos esfriar a cabeça e recuperar as forças."