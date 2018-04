Felipão diz que trabalha com 50 nomes para a Copa das Confederações

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari afirmou nesta quinta-feira que o grupo para a Copa das Confederações ainda está aberto, e que até a convocação final para a competição muitos jogadores estarão sendo observados pela comissão técnica brasileira.

Em uma videoconferência organizada pelo Portal da Copa, e que contou com a presença de Aldo Rebelo, ministro do Esporte, Felipão afirmou que trabalha com uma lista de 50 atletas que podem disputar a competição, em junho. Por enquanto, garante o treinador, seu trabalho está sendo tranquilo.

“Não temos tido dificuldades até o momento. Montamos o que pretendíamos com todo o grupo, já temos um planejamento completo do primeiro amistoso até o último jogo da Copa. Já temos horários, detalhes, tudo pronto e passamos ao presidente da CBF (José Maria Marin)”, afirmou. “Nós só temos a dificuldade de olhar os jogos, trabalhar esses atletas e encaminhar a melhor seleção para a Copa das Confederações. Temos uma lista com 50 atletas que estamos seguindo. Alguns não vão para os jogos, mas nos dão opções.”

Na última terça-feira, Felipão realizou sua primeira convocação desde que retornou à seleção, para o amistoso contra a Inglaterra no dia 6 de fevereiro. Para o técnico, quem ficou fora da lista ainda poderá ter uma chance na equipe brasileira. “Quem não está convocado vai se dedicar ainda mais. É muito boa a competitividade entre eles e cabe a mim a escolha adequada para os jogos.”