Felipão diz que vai cumprir contrato com seleção portuguesa Após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari, apontado como possível substituto do técnico inglês Steve McLaren, disse que permanecerá na seleção portuguesa pelo menos até julho. O brasileiro, que rejeitou uma oferta para treinar a Inglaterra há dois anos, disse que cumprirá seu contrato. Portugal se classificou esta semana para a Eurocopa, que será disputada em junho. "Tenho contrato com Portugal até julho de 2008", disse Felipão através de seu assessor, Acaz Fellegger. "Este vínculo foi mantido em outras oportunidades quando fui sondado. Então, este vínculo com a federação continuará a ser mantido até 2008." O treinador brasileiro, campeão da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, eliminou a Inglaterra de três torneios consecutivos. A seleção brasileira venceu por 2 x 1 nas quartas-de-final do Mundial da Coréia do Sul e Japão e, com Portugal, ele eliminou os ingleses na mesma fase na Eurocopa de 2004 e na Copa de 2006, ambas vencendo nos pênaltis. Felipão conversou com Lula nesta sexta em Brasília. "Tratamos de uma série de detalhes relativos ao esporte, trocamos algumas idéias, falamos sobre Brasil, sobre Portugal. Foi uma conversa muito legal, interessante", declarou o técnico. (Por Brian Homewood)