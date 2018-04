Felipão diz que vai liberar jogadores da seleção para Libertadores

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari garantiu nesta terça-feira que os jogadores que estiverem envolvidos nas quartas de final da Copa Libertadores e foram convocados para a disputa da Copa das Confederações não vão desfalcar os seus clubes. Eles receberão uma permissão para que se juntem ao restante da lista após a data prevista para a apresentação, o dia 27 de maio. "Os clubes não precisam nem se preocupar ou pedir. Estarão jogando pelos seus clubes na Libertadores no dia 29", disse.

O futebol brasileiro tem cinco times ainda vivos na Libertadores: Atlético Mineiro, já garantido nas quartas de final após eliminar o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Grêmio, que definem o futuro no torneio continental ainda nesta semana. Deles, apenas o Palmeiras não teve jogadores convocados.

Com as oitavas de final ainda em andamento, a Conmebol não definiu a tabela das quartas de final da Libertadores, mas reservou anteriormente os meios de semana dos dias 22 e 29 de maio. Isso, inclusive, levou a CBF até a alterar a data de dois jogos do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira: Atlético-MG x Grêmio e Portuguesa x Fluminense seriam realizados em 29 e 30 de maio, respectivamente, mas foram remarcados para 12 de junho.

Assim, a confirmação de Felipão garante que Bernard e Réver, no Atlético-MG, Paulinho, no Corinthians, Diego Cavalieri, Jean e Fred, todos no Fluminense, e Fernando, no Grêmio, poderão atuar pelos seus clubes em um possível jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Porém, todos os jogadores de clubes do País que foram convocados para a disputa da Copa das Confederações pela seleção vão desfalcar seus times entre a segunda e a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Jefferson (Botafogo), Jadson (São Paulo), Neymar (Santos) e Leandro Damião (Internacional) ficarão fora dessas partidas, assim como os atletas do times envolvidos na Libertadores que foram lembrados por Felipão.