Felipão diz ter equipe titular definida para a estreia contra o Japão

RIO - A seleção brasileira vai iniciar a preparação para a disputa da Copa das Confederações dentro de duas semanas, no dia 27 de maio, quando os jogadores vão se apresentar, mas o técnico Luiz Felipe Scolari já tem definida a equipe que vai estrear em 15 de junho, diante do Japão, em Brasília. A confirmação foi feita pelo próprio treinador após anunciar a lista de convocados para o torneio nesta terça-feira.

"Teoricamente, nós temos a ideia, mas é claro que também depende dos treinos. Temos que observar as condições físicas, os jogadores estão disputando decisões de campeonato, jogos decisivos de Libertadores que exigem um esforço grande. Temos que observar isso e traçar um plano para que eles estejam em boas condições para a estreia", disse.

Felipão não revelou a escalação idealizada para a seleção brasileira, mas parece certo que Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Fernando, Paulinho, Oscar, Neymar e Fred estão praticamente garantidos entre os titulares para o começo da Copa das Confederações. Restaria, então, a definição de um jogador para o setor ofensivo, em uma disputa que deve envolver Hulk, Jadson e Lucas. "Já temos a equipe idealizada, daria para fazer um treino do time A com o time B porque na cabeça a equipe está pronta", afirmou.

Após se apresentarem no dia 27 de maio, os 23 jogadores convocados por Felipão vão disputar dois amistosos antes do início da Copa das Confederações, que serão contra Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã, no Rio, e a França, sete dias depois, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Na fase de grupos, além do Japão, o Brasil vai encarar o México, em 19 de junho, em Fortaleza, e a Itália, no dia 22, em Salvador.

Felipão avisou que espera boas atuações e futebol convincente desde o amistoso com a seleção inglesa. "Espero que o time jogue bom futebol a partir do primeiro amistoso. Não posso esperar, dizer que os amistosos não valem nada, temos que jogar bem, independentemente do tempo de treinamento. Nós não vamos esperar para cobrar, porque vocês também não esperam. Então é a partir do amistoso com a Inglaterra. São esses os jogadores e todos têm a minha confiança. A cobrança será imediata", comentou.