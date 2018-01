Felipão é aplaudido no desembarque Apesar da derrota em sua estréia no comando da seleção brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari foi recebido em São Paulo no desembarque da delegação sob aplausos de dezenas de torcedores que se encontravam no Aeroporto de Cumbica. E, com carinho, recebeu uma cesta de cerejas de Antônio Neves, que estava caracterizado, fora de época, de Papai Noel, em um trabalho de uma empresa norte-americana que está exportando o produto para o País. Embora simpático diante da cortesia, ele mostrou preocupação. "Nossa situação é muito perigosa", admite. "Se a gente olhar friamente, poderemos ver que a nossa colocação é muito ruim, e isso nos deixa muito apreensivos." Felipão confirmou que não fará alterações para o próximo jogo. Disse que manterá de "98% a 99%" dos jogadores para a partida do dia 15 de agosto, contra o Paraguai, ainda em local indefinido. O atacante Euller também acha a situação muito difícil. "Se não vencermos o Paraguai, aí sim ficaremos numa situação muito complicada." O goleiro Marcos ficou satisfeito com sua estréia. "Não fui muito exigido, mas nos momentos de necessidade acho que passei segurança. Já o lateral-direito Belletti, do São Paulo, confirmou que a Copa dos Campeões será a sua despedida do clube. O jogador está se transferindo para o Valencia, da Espanha. Ronaldo - A presença de Ronaldo na capital uruguaia motivou a delegação brasileira e despertou a atenção de muita gente que não sabia que o craque da Inter de Milão acompanharia o jogo do Brasil. Ronaldo chegou ao Hotel Sheraton, onde a equipe hospedou-se, no início da madrugada de ontem. Havia uma festa de adolescentes em frente ao hotel e a maioria abandonou o local para ver de perto o atacante.