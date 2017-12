Felipão é atração em Fórum do Futebol A abertura do 2.º Fórum Internacional de Futebol foi um sucesso de público e de celebridades do futebol. No auditório lotado do Hotel Sheraton Rio, na zona sul da cidade circulavam entre centenas de pessoas os técnicos Carlos Alberto Parreira, organizador do evento, Luiz Felipe Scolari, Antônio Lopes, Emerson Leão, entre outros. E quem recebeu mais atenção foi o atual técnico da seleção portuguesa. Scolari, chamado pelo público de Felipão, fez uma palestra sobre diferenças entre o futebol do Brasil e da Europa. Antes e depois de falar ao público, Felipão concedeu várias entrevistas. Numa delas, aproveitou para criticar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter anulado 11 partidas do Campeonato Brasileiro. Disse isso no momento em que elogiava o desempenho do Internacional na competição. "A possibilidade da conquista é muito pequena, mas ainda existe. O Inter vai entrar em campo (domingo, contra o Coritiba) e fazer a parte dele. Agora, tem outras coisas que competem ao "tapetão" fazer direitinho." Ele não considerou justa a anulação de todos os jogos apitados por Edílson Pereira de Carvalho, que admitiu ter manipulado resultados. Pouco depois, o treinador acrescentou que o Corinthians chegou com méritos à liderança da competição. "Não tem culpa que 11 partidas do Campeonato Brasileiro tenham sido modificadas. Fez seu papel e está prestes a ser campeão. É uma equipe muito qualificada." Na palestra, Felipão falou da habilidade e da indisciplina tática dos brasileiros, ao estabelecer um contraponto com os jogadores europeus. No palco do auditório, ele manuseava um laptop que projetava imagens em dois telões enquanto abordava o assunto para o qual foi selecionado. Em certo momento, criticou uma característica comum à estrutura do futebol nacional: invasão de campo. Citou o tumulto ocorrido no jogo entre Náutico e Grêmio, sábado, em Recife. "O futebol brasileiro tem muita indisciplina ao redor do campo. Naquela confusão do Grêmio com o Náutico, havia mil pessoas em campo. Isso não existe na Europa", afirmou Felipão. Na última fileira do auditório, o técnico do Palmeiras, Emerson Leão, ouvia o trecho da palestra de cabeça baixa. No dia seguinte ao confronto no Recife, Leão invadiu o campo, no Beira-Rio, para protestar com o árbitro Evandro Roman. O treinador acabara de ser expulso e não pôde acompanhar o restante do jogo Inter x Palmeiras do banco de reservas. Felipão revelou o voto em Kaká na eleição de melhor jogador do ano patrocinada pela Fifa, mas reconheceu que será "voto vencido". "Ninguém tem dúvidas de quem vai ganhar", disse, referindo-se a Ronaldinho Gaúcho. "O Kaká vem fazendo uma campanha fantástica pelo Milan." O técnico de Portugal cometeu um deslize na palestra, o que criou um clima de constrangimento. Ao errar no momento em que teclava no computador, quis brincar com a platéia. "Eu tenho que saber usar o dedo. Aliás, estou quase na idade." Ao perceber a indelicadeza, ficou com o rosto vermelho e procurou escondê-lo com uma folha de papel.