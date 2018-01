Felipão é eleito o melhor da América A conquista do pentacampeonato rendeu mais um prêmio ao técnico Luiz Felipe Scolari. O brasileiro foi eleito o melhor treinador da América em 2002, em pesquisa realizada pelo jornal uruguaio El Pais com jornalistas de todo o continente. O mais votado entre os jogadores foi o atacante paraguaio Jose Cardozo, que marcou 50 gols pelo mexicano Toluca e é o novo ?Rei da América?. Kaká, do São Paulo, ficou em 5º lugar e a revelação santista Robinho foi o 10º. Em sua 17ª edição, a pesquisa ?Rei da América? teve a participação de mais de 300 jornalistas esportivos de 24 países. Os prêmios aos vencedores serão entregues em janeiro, no Uruguai. Com 39 votos, o paraguaio Cardozo foi eleito o novo ?Rei da América?, no lugar do argentino Riquelme, que tinha ganho em 2001. Na eleição deste ano, ele superou o uruguaio Sergio Orteman, que conduziu o Olimpia ao título da Copa Libertadores e ficou em segundo lugar (32 votos). O melhor brasileiro acabou sendo Kaká, que teve 27 votos e ainda ficou atrás do zagueiro uruguaio Alejandro Lembo e do atacante argentino Andrés D?Alessandro. O lateral paraguaio Arce, do Palmeiras, também foi lembrado e ficou em 7º lugar na pesquisa. Até hoje, apenas quatro jogadores do País foram eleitos ?Rei da América?: Bebeto (89), Raí (92), Cafu (94) e Romário (2000). A pesquisa do El Pais também apontou os melhores jogador e técnico do futebol europeu. O francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, repetiu o feito do ano passado e levou o prêmio, deixando Roberto Carlos em segundo lugar. Eleito o melhor de 2002 pela Fifa, Ronaldo ficou apenas com a quarta colocação, junto com o francês Henry e atrás do goleiro alemão Oliver Kahn - Cafu, em 8º, é outro brasileiro que foi lembrado. Entre os treinadores, Arsene Wenger, do Arsenal, foi o vitorioso. Confira a seleção ideal da América: Sebastián Saja (Argentina); Arce (Paraguai), Gabriel Milito (Argentina) e Lembo (Uruguai); Orteman (Uruguai), Kaká (Brasil), Freddy Grisales (Colômbia) e Andres D´Alessandro (Argentina); Marcelo Delgado (Argentina), José Cardozo (Paraguai) e Robinho (Brasil). E no time ideal da Europa estão: Khan (Alemanha); Cafu (Brasil), Nesta (Itália) e Roberto Carlos (Brasil); Beckham (Inglaterra), Vieira (França), Ballack (Alemanha) e Zidane (França); Raúl (Espanha), Henry (França) e Ronaldo (Brasil).