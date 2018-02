Felipão é elevado à condição herói O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari ganhou o status de herói nacional em Portugal, após a vitória de ontem nos pênaltis sobre a Inglaterra e a conquista de uma vaga nas semifinais da Euro-04. Nesta sexta-feira, Felipão deu folga geral para o time e aproveitou o tempo livre para saborear a vitória sobre os ingleses - a mais emocionante do torneio até aqui e uma das mais espetaculares da história da seleção lusa. Entusiasmado com o desempenho do time, o torcedor português já começa a sonhar com o título. O otimismo é tão grande que contagiou até mesmo o primeiro-ministro português, José Manuel Durão Barroso. ?Agora, o limite é o céu e quem tem a chave para abri-lo e conduzir os portugueses até ele é Scolari?, declarou Barroso. Os jornais portugueses noticiaram a vitória com enorme destaque. ?Héróis", é a principal manchete do diário esportivo "A Bola", que descreve o jogo como "fantástico, emocionante, dramático?. ?Merecia ser a final da Euro?, acrescenta o jornal. Grande parte do feito, o diário credita ao treinador brasileiro. ?Alma, coração e talento?, escreveu o diário ?Record?. ?Aconteça o que acontecer, Portugal já escreveu uma das páginas mais brilhantes desta Eurocopa - competição que o país, um povo inteiro, recebeu de braços abertos?, acrescentou o jornal. O clima de entusiasmo ganhou as ruas e, segundo a imprensa foi motivado, em grande parte, pela forma como as coisas foram acontecendo. A derrota na estréia e as críticas da Felipão; a vitória apertada sobre a Rússia, o ressurgimento da esperança após o jogo contra a vizinha Espanha e a apoteótica vitória sobre os ingleses. ?Scolari construiu uma obra maiúscula?, disseram os narradores no rádio. Em uma de suas declarações polêmicas, Scolari reagiu com ironia aos que disseram que Portugal teve muita sorte na partida. Respondendo a dezenas de jornalistas depois da vitória sobre os ingleses ele foi rápido. "É a mesma sorte com a qual já ganhei 16 títulos".