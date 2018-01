Felipão e Javier no mesmo ?barco? No gramado amanhã, o técnico do Brasil, Luiz Felipe Scolari, e do México, Javier Aguirre, tem muito mais em comum do que o simples fato de estarem dirigindo suas equipes numa estréia de Copa América. Ambos contam com problemas e virtudes parecidos e, de alguma forma, esperam um bom resultado no torneio sul-americano para mantê-los à frente da seleção naquela que é a grande preocupação de ambos: as eliminatórias para a Copa do Mundo do Japão e Coréia do Sul em 2002. As semelhanças começam pelo fato de serem novatos nos cargo. Tanto Scolari como Aguirre comandaram os times apenas uma vez antes de embarcarem para Cali. O primeiro jogo dos dois foi válido pelas eliminatórias e terminou com o mesmo placar: 1 a 0. A única diferença é que, no caso do mexicano, o resultado refere-se à vitória sobre os norte-americanos, que recolocou a equipe na briga por uma das três vagas da Concacaf. O México é o atual terceiro colocado, atrás de Costa Rica e Estados Unidos. Já para o brasileiro trata-se da derrota para o Uruguai, que deixou o time numa situação ainda mais delicada para conquistar a classificação. Classificam-se quatro e o Brasil é o quarto, com 21 pontos, ao lado do Uruguai e atrás de Argentina, Paraguai e Equador. Em comum - Além de estarem à frente de equipes que não estão bem em suas respectivas competições eliminatórias, Scolari e Aguirre ainda compartilham outros problemas nessa Copa América. Tanto Brasil como México viajaram com um grupo de jogadores que não é o considerado titular. Para completá-lo, tiveram de recorrer a jovens atletas. "Vamos procurar compensar a falta de experiência com disposição", afirmou o treinador brasileiro. "Os novatos terão de aprender a carregar essa responsabilidade." Aguirre adota o mesmo discurso de Scolari, mas garante que não tem expectativas muito grandes. "Temos um grupo de jogadores jovens. Acredito que por isso e pelo momento em que vivem, Brasil e México estão em uma situação muito parecida", observou. "Mas não tenha dúvida que sabemos que nosso jogo mais difícil será este da estréia. Afinal, do outro lado ainda é o Brasil." Do lado positivo, os dois contam com apoio popular, resultado de um trabalho iniciado a pouco tempo.