Felipão é ovacionado pelos portugueses O técnico da seleção portuguesa, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, foi aclamado neste domingo pelas cerca de mil pessoas que assistiram em Gaia, perto do Porto, ao treino da seleção. Os aplausos foram uma recompensa pela vitória de Portugal sobre o Brasil por 2 a 1 em amistoso disputado no sábado. O resultado acabou com um tabu de 37 anos, em que a seleção européia não vencia a brasileira. A seleção portuguesa permanecerá concentrada no Porto até a próxima terça-feira, quando viajará a Lausanne (Suíça), onde disputará um novo amistoso, contra a Macedônia, marcado para a quinta-feira. No treino deste domingo, realizado no miniestádio do centro esportivo de Porto-Gaia, no bairro de Olival, os jogadores portugueses fizeram um treino leve. Scolari anunciou que na terça-feira, antes da viagem para a Suíça, dará sua primeira entrevista coletiva após a vitória sobre a seleção brasileira.