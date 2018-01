Felipão e Portugal, em fase de ajustes Não é só a seleção de Portugal que se adapta ao estilo de Luiz Felipe Scolari. O treinador campeão do mundo também procura entender as características de sua nova "família" e tenta adequar-se aos costumes do país para o qual emigrou. O entendimento está no começo, mas certamente foi beneficiado pela vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, no sábado à noite, no Porto. Felipão comandou a equipe na vitória de hoje sobre a Macedônia, em Lausanne, por 1 a 0, mas antes deu entrevista exclusiva para a Agência Estado, em que de sua experiência atual. Agência Estado - Como foi enfrentar o Brasil que o senhor formou para vencer a Copa de 2002? Scolari - O sentimento de vencer o Brasil foi o mesmo de qualquer vitória. Mas foi um momento mágico jogar contra a equipe da qual fiz parte. Para mim, foi emocionante rever os jogadores com os quais conquistamos o pentacampeonato. AE - Apesar de atuar basicamente com os mesmos jogadores do Mundial, o Brasil de Parreira tem mudanças táticas em relação àquele que o senhor montou? Scolari - Não me preocupei em avaliar se houve alguma mudança fundamental. Tática da seleção brasileira, agora, é problema do Parreira. AE - Ao preparar o time de Portugal para atuar contra o Brasil, o senhor se preocupou em apontar algum jogador brasileiro como um perigo para a sua defesa? Scolari - Todos os jogadores do Brasil são perigosos. Por isso, foram campeões do mundo. O Rivaldo jogou muito bem. Sempre gostei muito da forma como ele joga e para mim é um dos cinco melhores jogadores de futebol do mundo. AE - O que achou da expulsão de Roberto Carlos. Ele deve ser punido ? Scolari - Não foi nada demais. Conheço bem o Roberto Carlos e não acho que ele mereça punição. Durante o jogo, há momentos de maior tensão, em que um jogador dá um passo a mais, mas não acredito que ele venha a ser suspenso. AE - Quais as principais diferenças entre treinar a seleção brasileira e a portuguesa ? Scolari - Os estilos dos atletas e as características de jogo são bastante diferentes. Eu mesmo tive de me adaptar ao sistema europeu e mudar algumas das idéias que tinha quando assumi o time de Portugal. Também tivemos a ajuda de uma psicóloga, a brasileira Regina Brandão. Ela nos ajudou a identificar o perfil de cada um dos jogadores para que eu possa aproveitar cada um da melhor forma possível.