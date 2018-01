Felipão é suspenso por uma partida O comitê disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol, decidiu hoje suspender o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, por uma partida por ter sido expulso no jogo contra o Paraguai, na noite desta quarta-feira. Assim, o treinador não poderá dirigir a equipe na próxima rodada da Copa América. O auxiliar-técnico de Felipão, Flávio Murtosa, que também foi expulso naquela partida, recebeu punição idêntica. A seleção terá ainda outros dois desfalques: o zagueiro Roque Junior, que recebeu cartão vermelho contra o Paraguai, foi suspenso por um jogo e Fábio Rochemback terá de cumprir suspensão automática, por ter recebido o segundo cartão amarelo. O zagueiro Caniza, do Paraguai, que também foi expulso no jogo de ontem, acabou suspenso por dois jogos, por ser reincidente.