Felipão eleito melhor técnico de 2002 A conquista do pentacampeonato pelo Brasil continua rendendo bons resultados para o ex-técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, com sede na Alemanha, elegeu, hoje, Felipão como o melhor técnico do mundo em 2002. O resultado foi obtido depois da votação de jornalistas e especialistas de mais de 91 países, que em 1997 elegeram Zagallo como o melhor técnico do mundo. Em 1999, o título ficou para Wanderley Luxemburgo. Mas Scolari bateu todos os recordes de votação e recebeu 286 indicações em 2002, quase cem votos a mais que o segundo colocado, o holandês Guus Hiddink, que comandou a Coréia do Sul em sua mais brilhante participação nas histórias dos Mundiais. Segundo a entidade, Scolari, de 54 anos, colocou grande ênfase no espírito de equipe e no trabalho coletivo da seleção. Para os especialistas, Felipão soube "atender as individualidades brasileiras e guiou a seleção até o triunfo da Copa do Mundo de 2002". De fato, segundo uma avaliação feita pela Fifa após a Copa, Scolari conseguiu um equilíbrio entre o uso do trabalho coletivo e das jogadas individuais dos craques brasileiros para conseguir que a seleção se tornasse o melhor ataque da competição. Em 2002, a campanha da seleção foi impecável. O Brasil realizou 15 partidas durante o ano, oito amistosos e sete jogos válidos pela Copa do Mundo. Em todo o ano, a seleção contabilizou apenas uma derrota, contra o Paraguai em Fortaleza, no jogo que seria realizado para a entrega das faixas. O time ainda registrou um empate, contra Portugal, em abril em um amistoso em Lisboa na preparação o para a Copa do Mundo. No total, o Brasil marcou 40 gols e sofreu apenas 9 durante o ano, uma marca considerada pela Fifa como excelente. Na lista do dez melhores técnicos do mundo, a entidade ainda dá espaço para Rudolf Völler, da Alemanha, e Sven-Göran Eriksson, técnico que comandou a Inglaterra no Mundial. Um fato, porém, não passou sem ser notado pelos especialistas. Dos 15 melhores técnicos de 2002, somente oito se mantiveram em seus empregos para este ano. Scolari é o principal exemplo: deixou a seleção brasileira e vai comandar Portugal até 2004, quando será realizada a Eurocopa.