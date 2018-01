Felipão elogia a escolha de Parreira O antecessor de Carlos Alberto Parreira recebeu com entusiasmo a volta do técnico tetracampeão do mundo ao comando da seleção brasileira. Prestes a embarcar para Portugal - viaja domingo, acompanhado da família, do auxiliar Flávio "Murtosa" Teixeira e do preparador físico Darlan Schneider -, Luiz Felipe Scolari se derramou em elogios ao retorno de Parreira e Zagallo ao comando do time do Brasil. "Mais uma vez foi uma decisão acertada do presidente Ricardo Teixeira, uma escolha espetacular. O Parreira e o Zagallo dispensam comentários sobre qualidade, trabalho e carisma. A seleção está em ótimas mãos e desejo do fundo do coração que eles tenham muito sucesso", afirmou Felipão. O chefe da Família Scolari acredita que a amizade que existe entre o técnico e o coordenador será muito útil para a seleção. "O Parreira e o Zagallo têm muita afinidade e se dão muito bem. Além disso, também conhecem bem as outras pessoas da comissão técnica. O fato de formarem um grupo que já tem amizade e espírito de trabalho vai ajudar muito a seleção." Quando desembarcar em Lisboa, Felipão estará realizando o sonho de trabalhar na Europa. Desde antes da Copa do Mundo ele vinha repetindo que não se conformava com a falta de oportunidade a treinadores brasileiros no futebol europeu, dizendo que os técnicos daqui tinham todas as condições de triunfar por lá. Sua estréia será dia 12 de fevereiro, num amistoso contra a Itália, em Gênova. Também já estão marcados jogos contra a Holanda e o Brasil - o confronto com a seleção brasileira será dia 29 de março, provavelmente no Porto. Mas ele garante que já está vivendo em função de seu novo emprego. "Tenho visto pela tevê alguns jogos do Campeonato Português e também algumas fitas de vídeo que recebi. E tenho alguns dados estatísticos sobre os jogadores que venho estudando." A primeira preocupação de Felipão será fechar com o presidente da Federação Portuguesa, Gilberto Madaíl, a programação de amistosos para o ano. "Já temos uns seis ou sete jogos definidos. Espero que em 30 ou 60 dias esteja tudo resolvido." Portugal será a terceira seleção a ser comandada por ele. Em 1990, assumiu o Kuwait às vésperas da Copa do Golfo e conquistou o título. Em 2001, chegou à seleção brasileira no meio das Eliminatórias e um ano depois sagrou-se campeão mundial. Mas antes do Mundial da Coréia/Japão viveu momentos difíceis - como a eliminação na Copa América com uma derrota para Honduras - e foi muito criticado por algumas convocações e pela escolha do esquema com três zagueiros. "Desta vez vai ser a situação mais tranqüila de todas. Estou assumindo uma seleção que não precisará lutar pela classificação para a Eurocopa (Portugal será a sede da fase final, em 2004) e terei 14 ou 15 meses para formar o time sem a pressão de ter de conseguir resultados. Por isso, acredito que teremos grandes possibilidades de fazer um bom papel na Eurocopa", avaliou Felipão. Também será a terceira vez que o treinador deixará o Brasil para trabalhar. Além da passagem pelo Oriente Médio - esteve no Kuwait e na Arábia Saudita -, trabalhou no futebol japonês em 1997, dirigindo o Jubilo Iwata por seis meses. "Quando fui para o Oriente Médio, era a primeira grande chance da minha carreira para ganhar um pouco mais de dinheiro. No Japão foi diferente. Eu já tinha ganho alguns títulos e era uma oportunidade para firmar meu nome fora do Brasil. Agora, em Portugal, vou estar realizando o meu grande sonho que era trabalhar na Europa. E estou animado, porque a seleção portuguesa tem grande capacidade técnica." Felipão tem recebido muito apoio dos portugueses que vivem no Brasil e disse que isso o motiva ainda mais para sua nova missão. "O que posso dizer a essas pessoas é que pretendo retribuir esse carinho com um bom trabalho. Podem ter certeza de que Portugal será fortíssimo na Eurocopa e podem ir se preparando para viajar ano que vem e torcer por nós."