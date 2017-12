Felipão elogia evolução do time em relação à estréia O técnico Luiz Felipe Scolari disse que a seleção portuguesa vive um momento histórico, pela primeira classificação para a segunda fase de uma Copa do Mundo após 40 anos, e elogiou a atuação do time na vitória por 2 a 0 sobre o Irã, neste sábado, em Frankfurt. "Estamos eufóricos. Jogamos bem melhor do que na estréia e mostramos um pouco da nossa capacidade", afirmou o treinador brasileiro, satisfeito com a evolução da equipe. "Foi nossa melhor atuação nos últimos sete, oito jogos", completou. Felipão assegurou que não quer escolher adversário para as oitavas-de-final. "Queremos vencer o México e ficar com o primeiro lugar do grupo", disse o treinador, em referência ao jogo de quarta-feira, em Gelsenkirchen, às 11 horas (de Brasília). Portugal precisa apenas do empate para ser o melhor do Grupo D. Nesse caso, enfrentaria o segundo colocado do Grupo C, que será decidido entre Argentina e Holanda no mesmo dia, mas às 16 horas. "Tanto faz quem vier do outro grupo", explicou.