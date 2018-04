Felipão elogia idéias de Lula para ajudar o futebol brasileiro

Beto Barata/AE Felipão e Lula discutem sobre plano para conter saída precoce de jogadores brasileiros para o exteriorBRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira, em audiência no Palácio do Planalto, o técnico da seleção portuguesa de futebol, Luiz Felipe Scolari. Segundo Scolari, o presidente Lula disse estar animado para a realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil e mostrou-se preocupado com a grande evasão de jogadores do país, ainda muito novos. Veja também: Felipão faz visita a Lula e descarta a seleção da Inglaterra De acordo com Scolari, Lula quer formar uma comissão, da qual ele, Scolari, faria parte, no início do ano que vem, para estudar formas de evitar que estes jogadores que são revelações deixem o País enquanto ainda estão em fase de formação, mas só se afastem depois de terem obtido alguma estabilidade. "Ele (o presidente) conversou sobre a sua preocupação com o fato de cada vez mais jovens estarem saindo do Brasil e alguns perdendo um pouco até da brasilidade porque vivem pouco aqui", comentou o técnico, ao avisar que Lula disse que "algumas medidas deverão ser tomadas". Luiz Felipe Scolari informou que vai fazer parte de "uma possível comissão de estudos juntamente com outros técnicos do Brasil para tentar colocar uma coisa mais concreta para que os jovens fiquem um pouco mais no Brasil e saiam numa situação de futuro já bem definida e não com idade que possam ter dificuldades na volta ao Brasil, jogando pela seleção". Esta comissão, explicou, está sendo estudada e será formada junto aos técnicos e aos clubes. DUNGA O técnico da seleção portuguesa afirmou que o presidente Lula está "contente" e "muito satisfeito" com o técnico da seleção brasileira de futebol Dunga por entender que ele tem "um perfil ideal" para a dirigir o time, no momento, pois os resultados têm sido "bons". "Tudo aquilo que foi proposto está sendo colocado em prática e eu acho que além do presidente, o Brasil todo deve estar satisfeito", comentou Scolari. O técnico da seleção portuguesa reagiu a afirmações de que o futebol jogado no Brasil, hoje, seria de "péssima qualidade". "Se fosse, não vinham todos do mundo buscar gente aqui. O Brasil revela muitos jogadores. Este é o mérito nosso em termos de Brasil. Nós temos e lançamos muito jovens e isso chama a atenção do mercado exterior", declarou ele, lembrando o esforço que se pretende fazer para segurar os jovens por mais tempo no País, antes de eles serem levados para jogar lá fora.