Felipão elogia o time mas vê falhas O técnico Luiz Felipe Scolari saiu em defesa dos jogadores de menor prestígio e atacou os mais famosos ao afirmar que a responsabilidade pela atual fase da seleção brasileira é "dos grandes craques". Respondeu assim ao questionamentos sobre o porquê de ter apostado em Tinga, Eduardo Costa e Marcelinho Paraíba para o amistoso desta quinta-feira com o Panamá e, principalmente, para o jogo com o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias do Mundial de 2002. Felipão não quis adiantar a escalação do time para a partida com os paraguaios e fez elogios ao comportamento tático do grupo contra o Panamá. O treinador da seleção observou, porém, que existem falhas de marcação dos alas e dos jogadores do meio-de-campo. Por isso, ele vai pedir nos próximos treinos que os atacantes voltem, pelo menos até a intermediária, para ajudar a defesa quando a equipe estiver sendo atacada. "De uma maneira geral, evoluímos nesse treino com o Panamá", afirmou o técnico. Scolari desdenhou das vaias no segundo tempo e disse que está gostando do seu trabalho na seleção. "Quando eu começo a gostar, pode ser que eu fique muito tempo", brincou. O treinador enfatizou que Roberto Carlos, destaque do jogo, repetiu exatamente o que faz no Real Madrid. "Jogou com força, potência e com muitas passagens pela linha de fundo", explicou. Scolari não quis avaliar se os vários desfalques do Paraguai vão beneficiar o Brasil. Pelo menos Caniza e Gamarra estarão fora. O meia Rivaldo chegou nesta quinta-feira da Europa, integrou-se ao grupo e até compôs o banco de reserva. Ele não quis dar entrevista e disse que estava cansado da viagem.