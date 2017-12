Felipão elogia Parreira pela convocação do volante Mineiro O técnico da seleção portuguesa, Luiz Felipe Scolari, elogiou a decisão de Parreira de convocar o volante Mineiro para o lugar de Edmílson, cortado nesta quarta-feira em virtude de uma contusão no joelho direito. "O Parreira acertou em cheio! O Mineiro vai ajeitar a equipe do Brasil", disse Felipão, em entrevista ao diário esportivo português Record. "Se ele colocar o Mineiro junto com o Emerson, então... Os dois são combativos, os dois marcam, e os dois se movimentam muito". Para Felipão, a seleção brasileira "dá sorte", mencionando o fato de que, na Copa de 2002, quando o volante Emerson se contundiu e foi cortado da equipe às vésperas da estréia, Gilberto Silva assumiu a posição e "acertou a defesa". E sentencia: "Agora, o Mineiro é quem vai arrumar a equipe, já que ele é muito bom jogador". Com relação à seleção portuguesa, que nesse sábado faz amistoso contra a fraca equipe de Luxemburgo, Felipão disse que lamenta muito a contusão do zagueiro Jorge Andrade. "Se ele estivesse em condições, certamente seria um dos grandes destaques do Mundial". O técnico afirmou ainda que o grupo está ótimo em termos físicos, embora ainda precise melhorar tecnicamente. Precavido, demonstrou respeito pela seleção do Irã, que será o segundo adversário de Portugal na Copa. "Essa equipe do Irã é chata, chata, chata... Tem uns jogadores altos, fortes. Não sei, esse nosso grupo..."