Felipão elogia Rivaldo e ironiza Pelé Ainda no Chile, onde foi descansar alguns dias, o técnico Luiz Felipe Scolari voltou a ironizar as críticas que Pelé fez à seleção brasileira antes da conquista do penta na Copa da Coréia/Japão. ?O que acontece é que há duas formas de escutar suas opiniões. Às vezes, ele fala como Pelé e outras vezes fala como Edson Arantes do Nascimento. Só é preciso sabe quando ele fala como Pelé e quando fala como Edson?, disse Felipão, que no domingo já tinha afirmado que Pelé ?não sabe nada de futebol?. Além de provocar Pelé, Felipão fez questão de elogiar Rivaldo, que foi liberado pelo Barcelona e está sem clube. ?Quem contratar Rivaldo terá um homem muito valioso, porque ele pode jogar em duas ou três posições. A verdade é que não entendo como o Barcelona o deixou ir embora?, afirmou o técnico, que comandou Rivaldo na seleção brasileira.