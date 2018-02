Felipão encara de novo a Inglaterra A Inglaterra surge outra vez no caminho de Luiz Felipe Scolari num jogo eliminatório. Há dois anos, na Copa do Mundo, o Brasil despachou os ingleses nas quartas-de-final com uma vitória por 2 a 1 e embalou rumo à conquista do título. Nesta quinta-feira, às 15h45 (com Sportv e Record), em Lisboa, Portugal e Inglaterra abrem as quartas-de-final da Eurocopa e decidem quem será o primeiro semifinalista da competição ? a equipe que se classificar enfrentará o ganhador de Suécia e Holanda. ?Acho que será um dos jogos mais bonitos da competição. A Inglaterra está melhor hoje do que estava na Copa do Mundo?, afirmou Felipão. No outro banco, estará sentado o sueco Sven-Goran Eriksson, o mesmo que dirigiu a Inglaterra no Mundial. ?A grande qualidade de Eriksson é que ele mudou o estilo de jogo da seleção inglesa. Agora eles não vivem só do jogo aéreo, também tocam a bola?, elogiou o brasileiro. Eriksson se lembra bem da derrota no confronto com Felipão há dois anos, mas aposta que nesta quinta a história será diferente. ?Não acho que aquele jogo terá influência na partida. Gosto muito de Scolari como pessoa e reconheço que ele é um grande treinador.? Gentilezas à parte, os dois treinadores divergem quando falam sobre o garoto Rooney, o ?fenômeno? inglês. Depois que o atacante fez dois gols contra a Croácia e chegou a quatro no torneio, Eriksson afirmou que desde a explosão de Pelé na Copa de 1958 não via alguém tão jovem (Rooney tem 18 anos) se destacar tanto numa grande competição internacional. Felipão concorda que o inglesinho tem talento, mas considera uma heresia fazer qualquer comparação entre ele e o Rei. ?Pelé é único e não aparecerá outro igual a ele nem em mil anos, nem que tentem criar um craque no computador.? Antes do início da Eurocopa, Felipão prometeu levar Portugal pelo menos até as semifinais ? a mesma promessa que havia feito com a seleção brasileira antes do Mundial. Se vencer nesta quinta, Felipão terá cumprido sua meta. A novidade na escalação será a presença do atacante Nuno Gomes, herói da vitória de domingo sobre a Espanha por ter feito o único gol do jogo. Ele começará jogando em lugar de Pauleta, que cumprirá suspensão automática por ter recebido o segundo cartão amarelo. Com o início dos jogos eliminatórios, entra em cena a possibilidade de haver prorrogações e decisões por pênaltis. Em caso de empate no tempo normal, a prorrogação será disputada no sistema do ?gol de prata? ? se um time marcar no primeiro tempo e o outro não, o segundo não será disputado; se cada um fizer um gol, haverá mais 15 minutos. Embora a partida esteja marcada para o Estádio da Luz, que pertence ao Benfica, a torcida inglesa será maioria. A própria imprensa portuguesa admite que os ingleses têm mais ingressos para o duelo desta quinta, porque ?limparam? as entradas que tinham sido compradas por torcedores espanhóis que acreditavam que seria a sua seleção a primeira colocada da chave na primeira fase. O retrospecto favorece a seleção portuguesa. A última vitória da Inglaterra contra Portugal numa partida oficial foi na Copa do Mundo de 1966, 2 a 1. De lá para cá, foram três jogos oficiais, com um empate e duas vitórias portuguesas ? a última delas foi na Eurocopa de 2000: 3 a 2 em Eindhoven.