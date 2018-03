Felipão encara dois tabus em amistoso Dois tabus estarão em jogo no amistoso que Portugal e Itália disputarão nesta quarta-feira, em Braga, às 17h30 (horário brasileiro), com transmissão ao vivo da ESPN Brasil: os portugueses não derrotam os italianos desde 1976 - de lá para cá, foram oito derrotas e um empate, com apenas um gol marcado (em 93); e sob o comando de Luiz Felipe Scolari, a equipe ainda não derrotou nenhuma das classificadas para a fase final da Eurocopa, que será disputada justamente em Portugal, entre os dias 12 de junho e 4 de julho. A estréia de Felipão em Portugal foi justamente contra a Itália e o time perdeu por 1 a 0 em Gênova, ano passado. Nos confrontos contra outras seleções classificadas para a Eurocopa, os portugueses perderam para a Espanha e empataram com Grécia, Holanda e Inglaterra. Nesses cinco confrontos, marcaram três gols e sofreu sete. Felipão poderá contar com todos os seus titulares. O destaque do time tem sido o atacante Pauleta, do Paris Saint-Germain. Ele fez gol nos últimos cinco jogos da seleção e se marcar nesta quarta-feira igualará o recorde de Torres, que anotou em seis partidas seguidas em 1966. A Itália terá vários desfalques: os zagueiros Nesta e Cannavaro, os meio-campistas Zambrotta e Cristiano Zanetti e os atacantes Del Piero e Inzaghi. Em Roterdã, Holanda e França se enfrentarão numa partida que terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional às 15h30. Zidane, com dores na coxa esquerda, será o grande ausente do jogo - ele nem se apresentou à seleção. Entre os holandeses, o atacante Van Nistelrooy é dúvida por causa de dores nas costas. A Espanha receberá a Dinamarca em Gijón e o técnico Iñaki Sáez fará experiências no time. Sete titulares começarão no banco: Raúl, Casillas, Michel Salgado, Valerón, Albeda, Baraja e Vicente. Confira todos os amistosos desta quarta-feira: Espanha x Dinamarca Holanda x França Alemanha x Bélgica Suécia x Inglaterra Portugal x Itália Irlanda x República Checa Bulgária x Rússia Grécia x Suíça Polônia x Estados Unidos Hungria x País de Gales Malta x Finlândia Luxemburgo x Bósnia-Herzegovina Estônia x Irlanda do Norte Escócia x Romênia Sérbia e Montenegro x Noruega Croácia x Turquia Eslováquia x Áustria Macedônia x Ucrânia Eslovênia x Letônia Moldávia x Azerbaijão Albânia x Islândia