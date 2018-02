Felipão encara seu solitário desafio Luiz Felipe Scolari gosta de desafios ? e venceu vários. Mas, a partir das 13 horas deste sábado (horário de Brasília), encara uma das provas mais difíceis e solitárias de sua carreira. O treinador pentacampeão do mundo procura mostrar, a desconfiados torcedores e críticos portugueses, que pode levar a seleção deles a ocupar lugar de destaque na Europa. O primeiro obstáculo é a emergente Grécia, no estádio do Dragão, na cidade de Porto, na abertura da Euro-2004. ?Portugal precisa mudar de mentalidade?, tem afirmado Felipão, com regularidade. ?É preciso acreditar na possibilidade de grandes conquistas?, emenda. Para tanto, porém, adverte que os jogadores precisam aprender a conviver com pressão e ?mostrar força em campo.? Felipão foi contratado em 2003 e desde o início conviveu com o ceticismo em torno de sua capacidade. Logo de cara, abafou tentativa de medalhões como Figo e Rui Costa contestarem seus métodos, ao convocar o luso-brasileiro Deco para a seleção. Mas a estrela brilhou, porque o meia-atacante do Porto fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Brasil em março daquele ano. Há, no entanto, outro desafio a superar. Em um ano e meio, Portugal não venceu nenhum dos sete confrontos com equipes classificadas para a Euro: foram empates de 1 a 1 com Holanda, Grécia e Inglaterra, 2 a 2 com Suécia, e derrotas para Itália (1 x 0 e 2 a 1) e Espanha (3 a 0).