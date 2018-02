Felipão enfrentará a Família Scolari O amistoso Brasil x Portugal no dia 29, na cidade do Porto, vai ser o confronto da Família Scolari com seu patriarca. Ao anunciar a lista parcial de convocados para o jogo, o técnico Carlos Alberto Parreira deu a entender que nove campeões do mundo estarão em campo para enfrentar justamente quem levou o Brasil ao título na Copa de 2002. Parreira divulgou nesta sexta-feira o nome de 18 atletas, todos de clubes que atuam no exterior. No decorrer da entrevista coletiva, o treinador da seleção disse que Kléberson, do Atlético-PR, também será convocado - ele complementa a relação na terça-feira. Chamará ainda um goleiro, um zagueiro e um meia. É quase certo que Marcos, Luisão, do Cruzeiro, e Kaká sejam os escolhidos. E o time titular já estaria definido com Marcos (Dida); Cafu, Edmílson, Juan (Cris) e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Rivaldo e Ronaldo. Observando-se essa formação é possível concluir que apenas um dos dois que disputam vaga na zaga (Juan ou Cris) e Zé Roberto não estavam no Mundial do Japão e da Coréia do Sul. Os zagueiros Roque Júnior e Lúcio, contundidos, e Anderson Polga, que tem compromissos com o Grêmio pela Copa Libertadores da América, não vão participar da partida. Atletas de Corinthians e Santos também serão poupados, por causa da competição sul-americana. Parreira alegou critério técnico para justificar a ausência de Juninho Pernambucano na lista - afinal, o meia do Lyon esteve presente no amistoso anterior, contra a China. Sobre a expectativa de jogar com Portugal, dirigido por Felipão, Parreira foi bem objetivo para evitar polêmica. "Não vai ser um confronto de técnicos e sim de seleções", afirmou. Ele reconheceu alguma vantagem no adversário por conhecer muito bem a seleção brasileira. Porém, ressaltou que terá quatro dias para treinar e que o rendimento tático e técnico da equipe será melhor que o apresentado no empate com os chineses, em fevereiro. "O Scolari vai no mínimo evitar surpresas. Mas a capacidade de nossos jogadores é inesgotável." Parreira disse que seu time atuará no 4-4-2, com variações, e mais uma vez lamentou o pouco tempo que terá para armar a seleção à Copa das Confederações, em junho. "É possível que nem tenhamos esses quatro dias para treinos." Veja todos os convocados por Parreira: Goleiro - Dida (Milan) Zagueiros - Edmílson (Olympique de Lyon), Cris (Bayer Leverkusen) e Juan (Bayer Leverkusen) Laterais - Cafu (Roma), Belletti (Villarreal), Júnior (Parma) e Roberto Carlos (Real Madrid) Volantes - Emerson (Roma), Flávio Conceição (Real Madrid) e Gilberto Silva (Arsenal) Meias - Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain) e Zé Roberto (Bayern de Munique) Atacantes - Adriano (Parma), Amoroso (Borussia Dortmund), Denílson (Betis), Rivaldo (Milan) e Ronaldo (Real Madrid)