Felipão ensina futebol aos africanos O técnico Luiz Felipe Scolari foi convidado para ajudar os países africanos a desenvolverem um futebol que possa ser competitivo para disputar as futuras Copas. Sábado e domingo, Felipão dará aulas para treinadores e dirigentes de toda a África sobre táticas de jogo e a sua experiência com a seleção brasileira. O evento ocorre no Cairo, Egito, e está sendo organizado pela Fifa, que acredita que o futebol africano precisa de apoio internacional para conseguir se desenvolver. "O objetivo da Fifa é preparar os países africanos para disputarem a Copa de 2010 em pé de igualdade com equipes da Europa e da América do Sul", afirma um assessor da entidade. O evento deste fim de semana ainda debaterá a participação dos africanos na Copa e haverá uma avaliação sobre as táticas usadas por cada uma das seleções. Para a Fifa, o Brasil provou em 2002 que o ataque é a melhor estratégia para ganhar um título mundial. A reunião ainda discutirá modelos para garantir o progresso do futebol africano nos próximos anos. Em 2010, o Mundial ocorre no continente africano e, além de uma preparação tática, a Fifa planeja ajudar os países a desenvolverem infra-estrutura para receber a competição.