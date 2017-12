Felipão espera ficar com dor de cabeça após o México Luiz Felipe Scolari pretende terminar o jogo de terça-feira, às 11 horas (horário de Brasília), diante do México, em Gelsenkirchen, com uma tremenda ?dor de cabeça?. "Espero que os cinco que vão entrar na equipe dificultem o meu trabalho para a escolha dos 11 que vão jogar nas oitavas-de-final." Classificado antecipadamente no Grupo D, Felipão vai poupar os jogadores que receberam um cartão amarelo no Mundial. São eles: Nuno Valente, Costinha, Deco, Cristiano Ronaldo e Pauleta. "O modo como este grupo está encarando o Mundial me deixa tranqüilo para poder usar qualquer um dos 23 jogadores." Figo, de 33 anos, inicia a partida. "Não posso trocar o time todo. Tenho 23, três são goleiros, cinco não vão jogar nenhum segundo e então me sobram 15 atletas. Preciso de opções no banco de reservas", disse o treinador. Paulo Ferreira, Petit, Tiago, Simão e Nuno Gomes devem formar a equipe titular. Felipão disse que o time mexicano é "mais baixo" que o Irã, mas tem um futebol rápido e ofensivo. Na tentativa de atacar os pontos fracos do adversário, o treinador aprimorou as bolas aéreas ontem durante o treino de reconhecimento do gramado. Ao contrário do técnico brasileiro, que diz não ter preferência de oponente para o jogo das oitavas, e dos jogadores, que optam pela Holanda, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl, disse que a Argentina seria o melhor adversário. "Foi assim na Euro-2004 quando estivemos em um grupo difícil. Portugal sempre se dá bem contra equipes fortes." Felipão prefere falar de forma genérica. "Faltam quatro jogos para atingir o nosso objetivo e ainda podemos perder uma vez", disse o treinador, ao fazer contagem regressiva para a final. Uma vitória sobre os mexicanos aumentará sua invencibilidade em jogos de Copa. Até agora são nove partidas e nove vitórias - sete pelo Brasil e duas por Portugal. Um dia a mais O goleiro Ricardo encara o jogo de terça-feira como a primeira final para Portugal. "Precisamos vencer para ficar com o primeiro lugar, que será importante para o time ganhar moral para o restante do campeonato. Depois, no mata-mata, será proibido perder." O lateral-direito Miguel aponta um fato interessante, que dá importância para o jogo. "Se vencermos, ganharemos um dia para nos prepararmos para o jogo das oitavas." Se Portugal ficar com o primeiro lugar do Grupo D, joga domingo, em Nuremberg, contra o segundo do Grupo C. Se perder do México, termina em segundo no grupo e volta a jogar no sábado, em Leipzig. Ficha Técnica Portugal x México Portugal: Ricardo; Miguel, Ricardo Carvalho, Fernando Meira e Paulo Ferreira; Maniche, Petit, Tiago e Figo; Simão e Nuno Gomes. Técnico: Luiz Felipe Scolari. México: Sanchez; Maza, Osorio e Salcido; Mendez, Marquez, Pardo e Ramon Morales; Bravo, Franco e Fonseca. Técnico: Ricardo Lavolpe. Juiz: Lubos Michel (Eslovênia) Local: Gelsenkirchen, Alemanha Horário: 11 horas (de Brasília)