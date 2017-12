Felipão espera jogo difícil contra Holanda nas oitavas O técnico Luiz Felipe Scolari não admitiu que Portugal possa ter facilidades por enfrentar a Holanda, nas oitavas-de-final da Copa do Mundo, no domingo, às 16 horas (de Brasília), em Nuremberg. ?Vencemos a Holanda na semifinal da Euro, há dois anos, mas o Van Basten (técnico da Holanda) assumiu a equipe e fez várias mudanças que deram certo nas Eliminatórias da Copa?, disse o treinador de Portugal. ?Vai ser um jogo muito difícil e será decidido nos detalhes. Às vezes, no mata-mata, a melhor equipe não vence.? A seleção portuguesa treina nesta sexta-feira à tarde, no campo do Klosterpforte Hotel, em Marienfeld, seu local de concentração na Alemanha. Nuno Valente, Costinha, Deco, Cristiano Ronaldo e Pauleta, poupados diante do México por causa do cartão amarelo, devem trabalhar no time titular.