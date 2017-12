Felipão espera por visita de Pelé Luiz Felipe Scolari ainda não desistiu de receber Pelé na Granja Comary. Não será surpresa se o ex-jogador aparecer hoje na concentração da Seleção. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, aproveitará o lançamento do calendário quadrienal do futebol brasileiro, hoje no Rio, para reforçar o convite a Pelé. A cerimônia está prevista para as 11 horas. O Rei almoçaria no Rio e subiria a serra de Teresópolis acompanhado de toda a cúpula da CBF. Leia mais no Jornal da Tarde