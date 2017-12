Felipão espera surpreender Chilavert "Chuta de longe que o Chilavert tem 400 quilos de gordura." A ordem de Luiz Felipe Scolari para os jogadores da seleção, no único treino de domingo, deixa claro o modo com que o Brasil vai tentar furar a retranca do Paraguai, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre. Scolari desdenhou do goleiro adversário e escolheu dois atletas para exercer essa função: Rivaldo e Roberto Carlos. "Pode ser uma maneira mais rápida de chegar ao gol", comentou o meia Leonardo. Rivaldo lembrou que uma de suas especialidades é fazer gols em chutes de longa distância e destacou a mesma qualidade em Roberto Carlos. Mas essa atribuição pode ser extensiva a outros, no momento em que não houver uma jogada melhor. "Eu já fiz vários gols assim, pelo Grêmio", afirmou o volante Eduardo Costa, atualmente no Bordeaux, da França. Ele disse, no entanto, desconhecer que Chilavert esteja fora de forma física. "Não sei se ele está gordo, ninguém me falou sobre isso." No coletivo previsto para a tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento do Atlético-PR, em Curitiba, Scolari vai definir o time para a partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias do Mundial de 2002. A única dúvida é quanto à escalação de Edílson no ataque. Ele é favorito à vaga, mas a decisão do treinador estará associada ao desempenho da equipe no treino. Denílson vem se destacando nas atividades da seleção e seria a segunda opção. Euller e Élber, que enfim chegou da Alemanha, ?correm por fora?. O zagueiro Lúcio também integrou-se ao grupo neste domingo, mas será reserva contra o Paraguai. Para o lateral Belletti, o maior problema do Brasil no jogo do estádio Olímpico será a forte marcação dos vizinhos sul-americanos, principalmente sobre "os alas". "Simples, se isso acontecer, a gente passa por cima deles", garantiu Roberto Carlos. Por determinação da Confederação Brasileira de Futebol(CBF), a segurança da seleção será reforçada na terça-feira, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para a chegada da equipe. A Polícia Militar deve deslocar mais de 100 homens para o local - a intenção da comissão técnica é evitar o contato dos jogadores com o público.