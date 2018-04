Felipão exalta retorno de Valdivia ao time do Palmeiras O técnico Luiz Felipe Scolari comemorou nesta sexta-feira o retorno do meia chileno Valdivia ao time do Palmeiras, após três jogos afastado para cumprir suspensão. Com o jogador entre os titulares, ele espera conseguir uma vitória sobre o Bahia, domingo, em Salvador, pela 36ª rodada do Brasileirão.