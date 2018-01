Felipão explica convocação de Tinga O técnico Luiz Felipe Scolari disse hoje, no Rio - durante a convocação dos nove jogadores que atuam no Brasil para o amistoso contra o Panamá (dia 9) e contra o Paraguai (dia 15), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - que muita gente pode estranhar a presença de Tinga na lista. ?Eu posso compreender, já que ele não é muito conhecido no eixo Rio/SP, mas posso garantir que ele é um jogador de uma marcação muito forte. Tem uma vitalidade incrível; chega para concluir e ainda volta na marcação?. Segundo Scolari, Tinga ?tem muito pulmão? e, se continuar com a mesma determinação, ?vai ter ainda muito futuro no futebol?. Scolari terá na equipe três jogadores que atuam - ou atuaram - no Grêmio: Eduardo Costa, Tinga e Marcelinho Paraíba. Por conta disso, revelou ter procurado Tite, o técnico do Grêmio. Disse que foi falar com Tite para saber como aproveitar melhor os jogadores, especialmente Tinga. Scolari disse estar muito satisfeito com o trabalho de Tite no Grêmio. ?Em seis meses ele armou um esquema e esse sistema deu certo. O mais interessante, é que funciona com qualquer jogador?, acrescentou.