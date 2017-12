Felipão fará testes contra a Irlanda Luiz Felipe Scolari vai aproveitar o amistoso desta terça-feira contra a Irlanda do Norte, em Belfast, para testar alguns jogadores que pode convocar para a Copa do Mundo. No gol, Felipão deve promover a estréia na seleção de Paulo Santos, goleiro do Braga, no lugar de Ricardo, do Sporting, que vem sendo criticado por suas últimas atuações. Na defesa, Felipão deve testar Jorge Ribeiro e Paulo Ferreira nos lugares de Miguel e Marco Caneira. O treinador brasileiro deve aproveitar para dar outra chance para o atacante Nuno Gomes, do Benfica, artilheiro do Campeonato Português, com nove gols e maior goleador da história da seleção, com 43. Na vitória sobre a Croácia, por 2 a 0, no sábado, em Coimbra, ele entrou no segundo tempo, no lugar de Pauleta. O atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, é dúvida. Ele sentiu dores no joelho direito durante o jogo contra a Croácia e saiu de campo no meio do segundo tempo. Nesta segunda, não treinou com o time, mas disse que poderá entrar em campo. ?Estou bem. Não diria que estou a 100%, mas estou perto de 95%?. Felipão alertou aos jogadores para tomar cuidado com contusões graves, que poderiam tirar alguns jogadores da Copa. Disse aos jogadores para ?não meterem o pé? no amistoso. Para Cristiano Ronaldo, é difícil seguir o conselho do treinador. ?Não pensamos nisso. Apenas queremos ir para dentro de campo, dar o nosso melhor e tentar ganhar. Isso de não meter o pé... É uma maneira de falar, pois todos os jogadores metem o pé como se fosse o último lance. É apenas uma maneira para que os jogadores regressem aos seus clubes sem qualquer tipo de lesão?, disse.