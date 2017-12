Felipão faz mistério e pode poupar 4 titulares de Portugal Apesar de já ter garantido vaga nas oitavas-de-final, Portugal treinou com as portas fechadas nesta segunda-feira. O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari decidiu fazer mistério com relação a possíveis mudanças na escalação para o jogo de quarta-feira, contra o México, que irá decidir o primeiro lugar do Grupo D. Felipão poderá poupar alguns jogadores que estão com cartão amarelo e que podem eventualmente desfalcar a seleção portuguesa nas oitavas. Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Miguel e Ricardo Carvalho ficarão no banco. Em compensação, Deco e Costinha, Simão, Petit e Ricardo Costa podem ganhar uma vaga no time. A delegação de Portugal viaja nesta terça-feira para Gelsenkirchen, onde treinará no período da tarde. A primeira colocação deste grupo pode evitar um confronto contra a Argentina na próxima fase. Os argentinos venceram a Costa do Marfim, por 2 a 1, e golearam a Sérvia e Montenegro, por 6 a 0, na primeira fase.