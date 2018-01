Felipão faz nova aposta em Leonardo O problema que Leonardo teve na seleção brasileira - quando recusou a tarja de capitão e decidiu abandonar o grupo em plena preparação para a Copa América do Paraguai, em 99 - já faz parte do passado. Este, pelo menos, foi o discurso utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, ao anunciar o nome do jogador na lista de convocados para o amistoso do dia 9 contra o Panamá e para a partida contra o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. ?Nós conversamos e ele me explicou o que aconteceu. Me disse apenas que não estava se sentindo bem e eu não quis aprofundar o assunto, por se tratar de um problema pessoal, mas isso faz parte do passado?, assegurou. Luiz Felipe garante que Leonardo ficou muito satisfeito com a convocação. ?Ele é um jogador de 31 anos, que ainda tem muito a dar ao futebol brasileiro. Um jogador de muita qualidade técnica e neste momento, é o que a seleção precisa?, argumentou.